Власти Краснодара ответили на жалобы о вырубке деревьев на Дзержинского

В Краснодаре вырубка деревьев на стройплощадке на улице Дзержинского, 54/2, проводилась согласно порубочному билету, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Жители краевого центра обеспокоились происходящим в соцсетях, заявив, что подрядчик устранил деревья не только на стройплощадке, но и за забором. Согласно порубочному билету, вырубке подлежат 66 деревьев. В мэрии пояснили, что в указанном районе высадят новые деревья и другие растения.

«Заявитель уже оплатил всю компенсационную стоимость в бюджет города»,— сообщили в мэрии.

По указанному адресу на основании заявлений граждан ведется строительство двухэтажного здания с магазинами, банком и страховой организацией.

Анастасия Донскова

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