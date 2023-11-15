«Библионнале на Урале» пройдет с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге
Библиотечно-книжный форум «Библионнале на Урале» пройдет в Екатеринбурге с 16 по 18 ноября. Мероприятие проведут в Свердловской областной библиотеке имени Белинского, сказано на странице мероприятия.
В рамках «Библионнале на Урале» пройдет презентация книг
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На форуме проведут встречи с писателями, поговорят о современных библиотечных технологиях, проведут дискуссию о литературных трендах, обсудят Урал и уральцев в текстах и искусстве. Приглашенными гостями станут российские писатели Илья Бояшов и Леонид Юзефович, документалист Сергей Беляков, популяризатор книжной культуры Юлия Щербинина.
В рамках форума 17 ноября на заседании Уральского Битлз-клуба пройдет презентация книги Дмитрия Карасюка «Как мы любили "Битлз". История битломании в СССР».
Вход на мероприятие свободный.
«Библионнале на Урале» проводится во второй раз. До 2021 года библиотека Белинского организовывала Екатеринбургский книжный фестиваль.