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обновлено 06:50

Новосибирских чиновников привлекли к ответственности за работу с жалобами жителей

В Новосибирске пять чиновников, в том числе замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, привлекли к дисциплинарной ответственности за работу с жалобами жителей, сообщает прокуратура региона. Нарушения были выявлены после проверки надзорного ведомства.

«Установлено, что сотрудниками мэрии доводы граждан зачастую остаются без внимания, ответы им даются неполные, а сроки рассмотрения обращений не всегда соблюдаются», - сказано в сообщении.

Также для устранения нарушения мэру Новосибирска было внесено представление. Как пояснили в прокуратуре, в настоящее время приняты «конкретные меры» по устранению выявленных нарушений.

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Александр Киселев

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