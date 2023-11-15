В Хакасии возбудили дело за призывы в соцсетях к расправе над госдеятелями

Следственными органами Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Коммунар (Ширинский район), призывавшего в соцсетях к расправе над государственными деятелями. Ему вменяется в вину ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, наказание – лишение свободы на срок от пяти до семи лет), рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

В материалах ведомства указывается, что мужчина, ранее работавший вахтовиком на ряде промышленных предприятий, на администрируемой им странице в соцсети «ВКонтакте» размещал высказывания праворадикальной направленности с призывами к посягательству на жизнь российских политиков.

В УФСБ отметили, что ранее в отношении мужчины были возбуждены уголовные за призывы к насилию над представителями органов госвласти РФ, а также выходцев Центрально-Азиатского региона.

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Илья Николаев