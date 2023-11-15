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Владимир Матыцин вышел из состава учредителей дилера Hyundai

Из состава учредителей ООО «Дав-Авто-Восток» (дилер Hyundai) вышла Оксана Шагалова. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 ноября, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Ее долю выкупил гендиректор компании Дмитрий Башаров, таким образом увеличив свой пакет до 75,1%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье» ранее, госпожа Шагалова представляла в дилере интересы владельца «Зелинский групп» и «Нефтехимпрома» Владимира Матыцина. Она вошла в состав учредителей ООО «Дав-Авто-Восток» в 2017 году. Тогда же «Дав-Авто» приобрел дилерство Hyundai.

Дмитрий Башаров через своего представителя не стал комментировать «Ъ-Прикамье» выход партнера из бизнеса.

Отметим, что «Дав-Авто-Восток» в 2022 году резко снизил финансовые показатели. Выручка организации в 2022 году составила 522,7 млн руб. против 1,1 млрд руб. в 2021-м. Чистая прибыль снизилась с 89 млн руб. в 2021 году до 35,2 млн руб. в 2022 году.

Сейчас на площадке автосалона Hyundai организован шоурум Сhina Cars, где продаются автомобили из КНР, привезенные в РФ по параллельному импорту.

Холдинг «Дав-Авто» образован в 1999 году. Сегодня компания является официальным дилером Lada, Hyundai и BMW, недавно автохолдинг оформил также дилерство китайской марки Geely. Помимо этого, «Дав-Авто» развивает направление автомобилей с пробегом.

Владимир Матыцин владеет крупнейшим автосалоном в Перми — бывшим Nissan City на шоссе Космонавтов, 427, где действует салон по продаже электрокаров Elkar, который контролируется Максимом Шагаловым. Он также считается доверенным лицом господина Матыцина.

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