Житель Канска устроил поджог в двух подъездах, услышав «внутренний голос»

В Канске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов, сообщает МВД Красноярского края. Уточняется, что ранее фигурант был неоднократно судим.

В дежурную часть с разницей в несколько дней поступило два сообщения о неизвестном, который поджог в их подъездах деревянный пол и лестничные марши, а также повредил дверь квартиры.

Как пояснил злоумышленник полиции, на противозаконный поступок его подтолкнул «внутренний голос», который давал ему «сигнал», куда необходимо кинуть подожженную тару с горючей смесью. Для этого во время прогулок в ночное время мужчина брал с собой бутылку с бензином.

На подозреваемого возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога). По этой статье ему грозит до 5 лет колонии.

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Александр Киселев