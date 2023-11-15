Красноярские спасатели эвакуировали восемь детей, оставшихся без еды в поселке

Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения эвакуировали из поселка Усть-Пит Енисейского района восемь детей в возрасте от 1 до 15 лет, оказавшихся в социально опасном положении. Как сообщает служба спасения региона, дети более суток находились без еда и отопления, их законный представитель отсутствовал.

В настоящее время авиасообщения с поселком нет, поэтому эвакуация проводилась на аэролодке. Дети переданы службам соцзащиты.

Поселок Усть-Пит расположен на правом берегу реки Енисей, в нем проживает менее 600 жителей.

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Анна Егорова