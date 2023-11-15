Байден надеется на нормализацию отношений с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на нормализацию своих отношений с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Соединенные Штаты для участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско. По словам американского президента, он рассчитывает, что после встречи на саммите их двусторонние контакты примут более «регулярный, глубокий и конструктивный» характер.

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Фото: Tom Brenner, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Tom Brenner, Reuters

«Я бы хотел добиться возвращения к нормальной коммуникации с Си Цзиньпином. Нужно, чтобы у нас появилась возможность просто снять телефонную трубку и говорить друг с другом. Также нужно обеспечить нашим военным все возможности для того, чтобы в рабочем режиме поддерживать нормальные контакты»,— сообщил журналистам господин Байден (трансляция мероприятия велась на официальной странице президента США в соцсети X).

Личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина запланирована на сегодня, 15 ноября. Она пройдет на полях саммита АТЭС. Председатель КНР уже прибыл в Сан-Франциско, где пройдет мероприятие. По информации издания Politico, в ходе встречи господин Байден планирует обсудить с Си Цзиньпином военный конфликт на Украине, войну Израиля с палестинским движением «Хамас», а также «широкий круг вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений».

Подробнее о предстоящей встрече президента США с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «Скромность саммит украшает».

Александр Кислов