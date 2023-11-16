Алгоритм мастера

Художники на протяжении всей истории одними из первых обращались к изобретениям. Зачастую они и сами были учеными, которые совмещали науку и творчество. Освоение техники гравюры, фотографии, видеосъемки и уже современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), — каждая ступень сопровождается появлением новых авторов, произведений, нового творческого видения. " «Ъ»" решил разобраться, какое место нейросети заняли в современном искусстве и как российские художники создают работы совместно с нейросетями, а главное — какое будущее они сами видят за этим совместным творчеством.

Американский кинокритик Джин Янгблад писал, что «любое ис­кусство — эксперимент, в противном случае это не искусство». Оказавшись в цифровой эпохе, мы стали менять и творческую среду. Уже не первое десятилетие крупнейшие музеи мира выставляют видео- и саунд-арт, экспозиции становятся все более интерактивными и инновационными. Например, в 2021 году в Пушкинском музее в Москве зрители смогли познакомиться с творчеством одного из самых известных художников видеоарта — Билла Виолы.

Подобные эксперименты — лишь часть явления, которое пока принято называть digital art («"компьютерное искусство"»). Однако несмотря на свою молодость, этот термин уже вызывает споры и вбирает в себя все больше течений. Искусствоведы задаются вопросом, является ли цифровое искусство лишь тем, которое остается в цифровом виде? Или же к нему теперь относятся любые произведения, созданные при помощи IT?

В своей книге «Новые медиа в искусстве» искусствовед Майкл Раш писал, что «формулировка "компьютерное искусство", строго говоря, утратила свой смысл, поскольку все художники, использующие цифровые технологии, работают на компьютере. Компьютер чаще всего служит посредником между художником и воплощением творческой мысли, нежели медиумом как таковым». Прошло всего несколько лет с момента выхода книги, однако даже за это время свое место в искусстве уже заняла следующая ступень технологического прогресса — генеративные нейросети.

Обучение как искусство

Сама нейронная сеть — это математическая модель, которая работает по принципу взаимодействия клеток в нашем мозге. В нейросеть загружается большое количество данных, и она обучается, находя в них связи и закономерности. Сейчас самая обсуждаемая технология — генеративные нейросети, такие как ChatGPT, YandexGPT или Midjourney. Это вид нейросети, которая обучается на большом наборе специальных данных, а затем по аналогии создает контент — текст, изображение, видео или звук.

Эксперты считают, что применение генеративной нейросети для создания художественного произведения нисколько не преуменьшает его ценность и сложность. Технология становится еще одним из вариантов домысливания, формулирования художественного замысла. Она — инструмент для вдохновения и поиска референсов. При этом идея художника, его авторский почерк, талант остаются на первом плане.

Художник и фотограф Rinatto L' Bank (Ринат Абдрахманов) отмечает, что с нейросетями появляется возможность метафорировать идеи:

Rinatto L'Bank (Ринат Абдрахманов)



«Все мои работы — о человеке, его месте в современном мире и его взаимосвязи с технологиями. Изначально мой творческий базис выстраивался на феноменологии человеческого тела. Человек выступал объектом, который использовался как инструмент сознания для жизни, перемещения в пространстве, коммуникации с внешним миром, изменения точек зрения и углов обзора. Из этого визуального образа я черпал множество новых.

Когда я только заметил для себя нейросети — это было около трех лет назад — технология была еще сырой, результаты выдавались абстрактные и упрощенные, в отличие от того, что мы наблюдаем сегодня. Но тогда меня привлекла сама возможность создавать контент новыми путями. К тому же, при работе с нейросетью всегда присутствует элемент неожиданности, подобный поиску грибов в лесу: ты можешь наткнуться на что-то необычное.

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Еще до работы с нейросетями я применял технику симуляции воды для получения искаженных форм. Так, среди множества вариаций я подбирал ту, что казалась наиболее подходящей под мою задумку. Нейросети же позволили метафорировать идеи — это одна из ключевых точек. Когда все стало контролируемым и удобным, стала важна реализация идей, образов, мыслей. Мне интересно смотреть, что может выдать "нейронка". Порой она действительно удивляет».

Художник и иллюстратор Варя Щука поделилась, что предпочитает текстовые нейросети:

Варя Щука



«Можно сказать, что я миксую техническую субстанцию, особенности медиума с сюжетами и наблюдениями из реальной жизни. Я работаю в технике 3D, а она сама по себе очень синтетическая. При этом я тяготею к природным, бытовым, каким-то человеческим вещам. Получается такое столкновение настоящего и синтетического. Поэтому для меня органично обращение к ИИ. Когда делаешь бытовые и жизненные зарисовки в 3D или с нейросетью, получается что-то третье. Так она плавно интегрируется в мою работу.

Текстовые нейросети я использую на этапе создания сюжета. В начале у меня есть какие-то заметки, но с ИИ я могу обогатить их деталями, развить сюжет. Часто это выглядит как сумбурный ответ "нейронки", из которого я уже достаю то, что мне понравилось, дописываю свою идею. Мои работы многосоставные, с множеством смысловых деталей, и нейросеть бывает очень полезной.

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Сейчас я использую YandexGPT 2. Но до этого "Яндекс" проводил тесты на нейросети Балабоба, и мне очень нравилось, насколько хаотично она могла выдавать мысли. Это были абсурдные результаты, но именно это и любопытно. От умной нейросети сложно добиться абсурда, хотя в то же время работа с текстовой нейросетью похожа на обычный разговор, иногда даже спор».

Время в сети

Каждый автор работает со временем. Он переосмысляет, отражает, или консервирует его. То, каким образом создается искусство, — также характеристика эпохи. Во второй половине XX века чувство времени выходит на передний план в искусстве, становится не объектом исследования, а самим инструментом художественной выразительности. Например, в перформансах, хеппенинге, видеоинсталляциях.

В XXI веке отношения со временем переходят в другую плоскость, виртуальную. Вместе с развитием цифровых технологий появились новые виды искусства: нет-арт, саунд-дизайн, VR и многое другое. А кроме прямого формирования digital art мы также получили симбиоз, в котором произведения совмещают материальный и виртуальный мир, человека и технологию, настоящее и будущее.

Мы все чаще встречаем работы, созданные при помощи технологий: на ярмарках, в галереях, постепенно цифровое искусство входит и в музейные пространства. Так, уже упомянутая выставка видеоарта Билла Виолы стала знаменательным событием для российского сообщества — крупнейший государственный музей показал совершенно новый подход в искусстве. Примечательным примером будет и деятельность МСИ «Гараж», ГЭС-2, МАММ, развитие биеннале «Искусство будущего». Очевидно, что нейросети становятся одним из инструментов самовыражения художника, его новым медиумом.

СЕО VS Gallery Александр Карлявин считает, что цифровое искусство — это наша новая реальность, оно постепенно входит в историю:

Александр Карлявин



«Само по себе цифровое искусство не ново и появилось с момента создания первых вычислительных машин, поэтому это нормальное течение времени. Нейронных сетей очень много, и также очень много инструментов, при помощи которых создаются работы. Сейчас нейросеть как инструмент стала доступна каждому. Но когда мы говорим об использовании этой технологии в контексте искусства, то авторский почерк, замысел, некий анализ проблематики никуда не исчезают. Художнику все равно необходимо владение историей искусства, общая эрудиция, понимание смысла художественного высказывания человека. Более того, авторы часто дорабатывают полученные изображения при помощи других нейросетей, докручивают определенные моменты, чтобы развить их дальше. Получается комбинация, в которой для авторского замысла применяется нейросеть, подобно тому, как классический художник использует холст и масло».

Владелец галереи masters Digital Полина Бондарева так описывает роль ИИ в творчестве современных авторов:

Полина Бондарева



«Нейросети стали для художников новым инструментом, существенно расширив их творческие возможности. Но наряду с digital born авторами (которые работают только в медиа), встал вопрос о роли самого художника в создании работ с применением нейросетей. Можно вспомнить недавний кейс, который произошел на крупнейшем конкурсе Sony World Photography Awards. Жюри выбрало лучший снимок, а он, в свою очередь, был сгенерирован нейросетью, об этом заявил общественности немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен. Этот прецедент показывает, как быстро новые технологии проникают в нашу повседневность и прочно закрепляют за собой статус художественных произведений наравне и с традиционными формами. Вопреки скепсису академического сообщества нейросети вовсе не умаляют роль самого автора, а являются лишь новой формой репрезентации привычных медиа».

Как дальше будет развиваться digital art, пожалуй, узнают лишь спустя годы. Но учитывая быстроту и масштаб цифровизации, она продолжит заполнять и мир искусства. Как же оценивать такие произведения и понимать их? Руководствоваться придется внутренним чутьем и насмотренностью. Как говорит историк, искусствовед и режиссер Ольга Свиблова, все дело в visual power. Если вы что-то чувствуете, глядя на изображение, оно как-то откликается в вас, — художник смог достичь нужного эффекта. И не важно, какими инструментами он оперирует для передачи своих смыслов.