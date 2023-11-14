Главу управления миграции ХМАО арестовали по подозрению во взятке

В Ханты-Мансийском автономном округе региональное управление ФСБ задержало руководителя подразделения по вопросам миграции управления МВД. Как сообщили в Тюменском УФСБ, возбуждено три уголовных дела, в том числе по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере).

Как сообщил «МуксунFM» со ссылкой на следственный комитет по ХМАО, подозреваемая брала взятки на легальную выдачу регистрационных документов и патентов мигрантам от местного подрядчика — уроженца Таджикистана. Вместе с двумя сотрудниками она незаконно поставила на миграционный учет почти 1,3 тыс. человек, которые были зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска без ведома них самих.

Кроме того, подозреваемая назначала премию своей подчиненной с условием получить с нее часть денег себе (в итоге она получила 175 тыс. руб.). По версии следствия, за это обвиняемая пообещала сотруднице благоприятные условия работы, повышение на службе и другие бонусы.

«В настоящее время РУФСБ устанавливаются иные эпизоды ее противоправной деятельности», - отметили в пресс-службе.

Виталий Красиков

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