Путин дал поручения по итогам Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин утвердил 30 поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшегося 10–13 сентября. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин, в частности, поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и территорий Арктики. Доклад по этому вопросу президент ожидает 15 декабря.
Также до 15 декабря президент поручил правительству доложить об увеличении максимального размера дальневосточной ипотеки на новостройки до 9 млн руб. Сейчас максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн руб.
Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории ДФО до 2050 года. Доклад об этом нужно представить до 1 июля 2024 года.
Кроме того, президент поручил правительству и МЧС рассмотреть вопрос целесообразности ограничения использования земель в зонах затопления и подтопления. Доклад о выполнении поручения нужно представить президенту до 1 февраля 2024 года.
Наконец, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания фонда технологического развития Дальнего Востока за счет направления в этот фонд части средств, полученных от платежей за пользование недрами. Доклад премьер-министру России Михаилу Мишустину поручено представить до 15 декабря.
Подробнее о том, как прошла заключительная сессия ВЭФ,— в репортаже Андрея Колесникова «Пленарка и пастух».