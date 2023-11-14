Жителям Новороссийска от имени МЧС рассылают фейк об эвакуации
В Новороссийске рассылают ложные сообщения об эвакуации жителей четырех улиц. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информация является фейком.
Фото: loon.site
«В соцсетях распространяется данное сообщение. Эта информация недостоверна»,— отметили в ведомстве.
В рассылаемом сообщении говорится, что мэрия Новороссийска якобы проводит срочную эвакуацию улиц Мира, Губернского, Карла Маркса и Новороссийских партизан.
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