Жителям Новороссийска от имени МЧС рассылают фейк об эвакуации

В Новороссийске рассылают ложные сообщения об эвакуации жителей четырех улиц. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информация является фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В соцсетях распространяется данное сообщение. Эта информация недостоверна»,— отметили в ведомстве.

В рассылаемом сообщении говорится, что мэрия Новороссийска якобы проводит срочную эвакуацию улиц Мира, Губернского, Карла Маркса и Новороссийских партизан.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram