Госдума обратилась в Генпрокуратуру из-за обмеления Волги

Депутаты Госдумы России направили обращения в Генпрокуратуру и правительство РФ из-за обмеления Волги и Дона, а также рек их бассейнов. Документы были подготовлены по поручению спикера Вячеслава Володина, говорится на сайте нижней палаты.

Парламентарии заявили, что «массовая застройка и интенсивное хозяйственное использование водоохранных зон, береговых полос и зон периодического затопления в бассейне Волги приводят к чрезмерной антропогенной нагрузке на экосистемы и ограничению доступа граждан к водным объектам». Депутаты попросили Генпрокуратуру проверить законность размещения капитальных объектов в границах береговых полос и зон затопления. Также надзорный орган просят оценить работу водозаборов в условиях маловодья.

Правительству страны рекомендовали создать комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна Волги.

Напомним, проблема обмеления Волги осуждалась на пленарном заседании Госдумы 1 ноября, а затем на дополнительных освещениях. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков попросил «с максимальной экономией срабатывать все гидроузлы», чтобы заполнить Куйбышевское водохранилище к следующему весеннему половодью. Отметим, что минимальный навигационный уровень водохранилища составляет 49 м БС (по Балтийской системе). В сентябре он достигал 50,5 м БС.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"