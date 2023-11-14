Аграрии Кубани почти вдвое увеличили долю семян собственной селекции

В Краснодарском крае доля семян собственной селекции за два года выросла с 35% до 65%. Как сообщает пресс-служба администрации региона, поля пшеницы и ячменя аграрии засеивают исключительно кубанскими семенами, которые готовы поставлять в другие регионы.

За последний год на Кубани долю семян кукурузы собственной селекции увеличили с 30 до 50%, долю подсолнечника — с 25 до 40%. Произведенными в регионе семенами свеклы под урожай 2024 года засеют 40% площадей. 70% затрат на покупку кубанских семян этой культуры аграриям компенсируют.

На стратегической сессии по вопросу продовольственной безопасности, которую провел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что развитие отрасли не может происходить без сильной селекции как в растениеводстве, так и в животноводстве.

«В животноводстве с компанией «Иннопрактика» мы совместно развиваем программу геномной селекции крупного рогатого скота. Она даст возможность создать собственный высокопродуктивный генофонд и к 2030 году выйти на объемы производства молока более 2 миллионов тонн в год»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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