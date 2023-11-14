Из исторического центра Ирбита перенесут завод спецтехники

Производство Ирбитского завода спецтехники, которое занимает исторические здания, перенесут в промышленную зону. Как сообщили в пресс-службе свердловского департамента информационной политики, освободившиеся старинные помещения преобразуют в общественно-культурные пространства, что станет частью проекта «Ирбит – город-музей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбит

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ирбит

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Уникальность производства мы понимаем. Нужно начинать проектировать, а с 2025 года – строить. Это большие деньги, но раз уж мы за Ирбит взялись, года за полтора-два этот проект мы сможем реализовать», - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с главой муниципалитета Николаем Юдиным.

Ирбитский завод спецтехники специализируется на выпуске прицепов и полуприцепов, полевой кухни, шасси, подкатных тележек и термосов. По данным единого государственного реестра юридических лиц, предприятие зарегистрировано в 2009 году в городе Ирбит, принадлежит ОАО «Исеть-Фонд».

Проект «Ирбит – город-музей» приурочен к 400-летию города, которое состоится в 2031 году. Его реализация предполагает создание двух кластеров: «Город-музей» и «Город художественного образования».

При создании первого власти реконструируют объекты культурного наследия и создадут музейные комплексы. При постройке второго кластера планируется построить учебный кампус, включающий научно-образовательные центры по изучению и реставрации объектов культурного наследия.

Ирбит основан в 1631 году. Получил известность тем, что там проходила Ирбитская ярмарка - одна из крупнейших в России. Сейчас там проживает почти 38 тыс. человек. Градообразующими предприятиями являются химико-фармацевтический, молочный и мотоциклетный заводы.

Виталий Красиков

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