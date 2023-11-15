Вся власть советом

Новые городские власти продолжают унифицировать пермскую мэрию с краевым правительством. Глава Перми Эдуард Соснин создал городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, одновременно упразднив все совещательные органы предшественников. Название нового органа один в один совпадает с краевой структурой. Впрочем, как выяснил «Ъ-Прикамье», городской аналог не обладает главным преимуществом краевого совета — возможностью предоставлять материальные меры поддержки (льготы по земле и налогам).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Перми Эдуард Соснин вчера подписал распоряжение о создании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в городе. Этим же документом он упразднил несколько совещательных органов, созданных в городе для стимулирования деловой активности. Так, были ликвидированы: совет по улучшению инвестиционного климата при главе (создан бывшим мэром Дмитрием Самойловым), рабочая группа по выработке и реализации мер, направленных на поддержание экономической стабильности Перми (создана при гос­подине Самойлове), совет по развитию малого и среднего предпринимательства Перми (создан при бывшем мэре Алексее Демкине).

В администрации города пояснили, что изданный документ подготовлен для актуализации нормативной базы. Цель нового органа — создание в Перми благоприятных условий ведения бизнеса, добавили в мэрии.

Отметим, что название новой структуры точно совпадает с названием аналогичного органа на краевом уровне. В мэрию Перми Эдуард Соснин пришел с поста министра экономического развития Пермского края. Следом за ним в администрации на должность «финансово-экономического» замглавы трудоустроилась Яна Фурман, экс-гендиректор ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АиР). Оба являлись активными участниками краевого совета.

Новый глава с начала работы демонстрировал полную лояльность краевой власти. Так, при формировании новой структуры мэрии гос­подин Соснин заявлял, что изменения нужны «для повышения эффективности работы и более четкой координации в соответствии со структурой краевого правительства».

Всего в совет включили 38 человек: чиновники, депутаты, представители ресурсных компаний, деловых союзов, ученые. Непосредственно бизнес представляют двое: директор ООО «Комбинат питания „Вкус и качество“» Вероника Яксун и директор ООО «Вираж» Владислав Якушев. Первая поставляет питание в пермские школы, второй владеет автобусными компаниями Перми.

Краевой совет — наиболее влиятельный орган по продвижению приоритетных инвестиционных проектов (ПиП). Его члены обсуждают заявки претендентов и принимают решения о мерах поддержки. Так, претенденты на статус приоритетного проекта могут получить от краевого совета меры поддержки, предусмотренные механизмом ПИП: льготная аренда земли, инвестиционный налоговый вычет, административная поддержка. Пермские совещательные органы этой привилегии были лишены, они лишь могли рекомендовать краевым властям поддержать льготой тот или иной проект.

В положении о городском совете, впрочем, есть пункт о том, что орган может принимать решения об одобрении (неодобрении) проекта, претендующего на статус ПиП. Однако, как заверили «Ъ-Прикамье» в краевом Агентстве инвестиционного развития, городской аналог не пытается лишить краевой совет этой монополии. «Общая система рассмотрения (поддержки) ПиП останется прежней, так как механизм „приоритетного инвестиционного проекта“ является региональным. Соответствующий статус присваивает совет по предпринимательству, который возглавляет глава региона Дмитрий Махонин. ПиП с объемом инвестиций до 350 млн руб. должны быть одобрены советами тех муниципальных образований, где планируется реализация инвестпроекта. При этом решение о поддержке проектов на муниципальных уровнях носит рекомендательный характер»,— сказали «Ъ-Прикамье» в АиР.

Председатель комитета по экономическому развитию Пермской городской думы Арсен Болквадзе считает логичным выстраивание единой вертикали. «Эдуард Олегович (Соснин.— «Ъ-Прикамье») вплотную занимался экономикой на краевом уровне. Возможно, он видит, что такая система будет более эффективной для реализации полномочий в сфере экономики на муниципальном уровне. Логика в этом есть. Насколько такая система окажется эффективной, будет зависеть от того, какие цели поставят перед советом, кто в него войдет и насколько работа в нем будет живой. Надеюсь, что эта площадка станет местом для выработки эффективных решений представительной и нормотворческой власти и предпринимательского сообщества»,— отметил господин Болквадзе.

Глава города старается синхронизировать данное направление городского управления с краем, отмечает политконсультант Людмила Ознобишина. «Поэтому логика в реформировании есть. Надо учитывать, что многие „советы“, совещательные и консультационные органы в структуре городской власти создавались разными командами и часто доставались в наследство следующему главе. Поэтому такая оптимизация при усилении вертикали и ограничении рычагов влияния на тему инвестиций и предпринимательства, на мой взгляд, логична и оправданна»,— полагает эксперт.

Ирина Суханова