Она у Tonutti

Как выяснил «Ъ-Прикамье», проект итальянской Tonutti Wolagri по созданию в Перми производства сельхозтехники потерпел неудачу. Налоговая инспекция собирается ликвидировать специально созданное под проект юрлицо, а его учредитель, судя по финпоказателям, фактически свернул операционную деятельность. Эксперты полагают, что Tonutti Wolagri потеряла интерес к российскому рынку, переключившись на китайский. Теперь нишу итальянцев заняли пермские предприятия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Налоговая инспекция сообщила о намерении ликвидировать ООО «Тонутти Волагри Мануфактуринг». Запись о начале ликвидации была внесена в ЕГРЮЛ, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Согласно этому же сервису, операционную деятельность ООО вело только в 2018 и 2019 годах, и она была убыточной.

Отметим, что головная в РФ компания итальянского холдинга ООО «Тонутти Волагри Лимитед» («Т.В. Лимитед») резко снизила финансовые показатели. Если в 2021 году ее выручка составляла 34 млн руб. (при убытке в 3,9 млн руб.), то по итогам 2022 года выручка составила всего 164 тыс. руб. (убыток 250 тыс. руб.).

Связаться с гендиректором «Т.В. Мануфактуринг» Эдуардом Кузалбаевым не удалось, он не отвечал по известному редакции «Ъ-Прикамье» телефону. Директор ООО «Центр развития бизнеса „Парус разума“» Анжелика Отраднова (управляет ООО «Т.В. Лимитед», учредитель ООО «Тонутти Волагри Мануфактуринг») осведомлена о ситуации, но от комментариев отказалась.

Итальянская Tonutti Wolagri, один из ведущих в мире производителей техники для заготовки кормов, с 2003 года была основным владельцем ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» (КРМЗ). Итальянцы помогли освоить выпуск кормозаготовительной техники по лицензии итальянских компаний. Летом 2017 года АО «Пермглавснаб» выкупило долю итальянцев в КРМЗ. Новый инвестор помог предприятию кратно нарастить выручку: с 433 млн руб. по итогам 2017 года до 1,5 млрд руб. по итогам прошлого года. Чистая прибыль выросла с 2,6 млн руб. в 2017-м до 84 млн руб. в 2022-м.

В 2018 году итальянский инвестор решил вернуться на рынок и на арендованных мощностях создать производство по сборке из итальянских комплектов той же продукции, что выпускало КРМЗ. В январе 2018 года дочерняя компания Tonutti Group — «Т.В. Лимитед», а также ее гендиректор Николай Власов и пермский бизнесмен Эдуард Кузалбаев зарегистрировали в Перми новую компанию — ООО «Тонутти Волагри Мануфактуринг». Профиль ее деятельности — производство машин для уборки урожая и сельскохозяйственного оборудования. Николай Власов покинул ООО уже на второй год существования компании.

Гендиректор КРМЗ Дмитрий Теплов полагает, что интерес итальянцев к российскому рынку пропал из-за того, что итальянцев поглотила китайская фирма, поэтому инвестор решил сосредоточиться на рынке КНР.

Гендиректор пермского ООО «Навигатор–новое машиностроение» (производит сельхозтехнику) Артем Галицкий сообщил «Ъ», что давно знает итальянскую компанию, «но их активность на рынке, по-моему, нулевая тоже давно».

Экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов считает, что итальянцы, даже несмотря на неудачу со вторым проектом, принесли пользу российскому рынку сельхозтехники. «Tonutti Volagri продвигали на наш рынок технологию заготовки сенажа в пленке. Эту технологию подхватили Краснокамский РМЗ и „Навигатор–Новое машиностроение“. Пропагандировавшаяся технология заготовки сенажа в пленку в двух видах (индивидуальная упаковка и сенаж в линию) массово используется. Сама по себе техника и технология активно используются»,— отметил господин Огородов.

Дмитрий Погорелов