Ну охранять теперь

Состояние пермской гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9) стало предметом судебных разбирательств. Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась с исковым заявлением в суд, требуя ее собственников провести работы по сохранению памятника архитектуры. Зданием, в котором проживают иностранные студенты, владеют известный бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермская компания «Магистраль-Сервис». Господин Камруззаман говорит о планах восстановить здание. Экс­перты подтверждают необходимость реставрации объекта и считают, что исковые требования инспекции будут удовлетворены, правда, уже в суде общей юрисдикции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд с исковым заявлением «о возложении обязанности» к собственникам памятника архитектуры — здания гостиницы «Центральная» по ул. Сибирской, 9. Согласно материалам на сайте арбитражного суда, ответчиками по делу являются бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман и ООО «Компания „Магистраль-Сервис“». Обращение в суд связано с ненадлежащим содержанием собственниками объекта культурного наследия регионального значения — памятника градостроительства и архитектуры «Гостиница „Центральная“», который находится в состоянии, требующем работ по его сохранению,— пояснили «Ъ-Прикамье» в инспекции.

Исковое заявление ведомство подало в октябре, но суд его возвратил. Сайед Камруззаман не имеет статуса индивидуального предпринимателя, что важно для обращения в арбитражный суд.

Инвестор из Республики Бангладеш Сайед Камруззаман в 2017 году купил гостиницу «Центральная», а через год — отель «Спорт» под общежития для иностранных студентов. Предприниматель является руководителем компании Rus Education, курирующей поступление иностранных, в основном индийских, молодых людей в российские вузы. Господин Камруззаман анонсировал возведение в Перми международного студенческого кампуса стоимостью 1,5 млрд руб., но вместо этого покинул РФ на фоне возбужденного уголовного дела. Господин Камруззаман подозревался в том, что при его участии с индийскими студентами в Твери заключали договоры на обучение по завышенным ценам. В 2021 году следком прекратил уголовное дело в отношении Сайеда Камруззамана.

Компания «Магистраль-Сервис», зарегистрированная в 2022 году, занимается арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования. Директор и единственный учредитель — Алексей Несен, владелец предприятий в сфере утилизации отсортированных материалов (ООО «ВТЛ») и по производству керамических плит и плиток (ООО «Камея»).

Гостиницей на ул. Сибирской управляет ООО «Юнихостелпермь», учрежденное господином Камруззаманом. Здание гостиницы возведено в 1933 году в стиле конструктивизма. Согласно 2ГИС, в здании общей площадью 5,5 тыс. кв. м, помимо «Юнихос­телпермь», располагается медцентр «Берег надеж­ды». Как указано на сайте инспекции, в ноябре 2022 года ведомство выдавало разрешение на ремонт фасада «Центральной». Работы на объекте культурного наследия должны были быть завершены к июню 2023 года.

Директор «Юниверситихотелпермь» Ирина Голдобина заметила, что в суде компания представит планы по приведению здания гостиницы в порядок. Госпожа Голдобина подчеркнула, что работы по восстановлению объекта велись ранее, и ведутся сейчас. «Работа идет полным ходом»,— заверила собеседница, добавив, что ремонт в здании будет вестись в течение двух лет. По словам Сайеда Камруззамана, ремонт фасада будет выполнен летом 2024 года, подрядчик уже выбран. Также в холле гостиницы установят экспозицию, посвященную ее истории и знаменитым постояльцам.

В «Магистраль-Сервис» пояснили, что стали собственником небольшого помещения на первом этаже здания в апреле этого года, и к ситуации, сложившейся с состоянием объекта, отношения не имеют. «Ранее компания в свой адрес писем, претензий и предписаний от инспекции не получала»,— заметили в организации. В обществе знают, что Сайед Кам­руззаман и «Юниверситихотелпермь» ведут конструктивный диалог с инспекцией по устранению претензий, указанных истцом в заявлении.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников рассказал, что разрабатывал эскизный проект реставрации гостиницы еще до ее продажи Сайеду Камруззаману. Новый собственник купил актив вместе с эскизным проектом, но работать по нему так и не стал. «Основная проблема здания в том, что часть его перекрытий железобетонные, а часть деревянные, и деревянные находятся в плохом состоянии. Чтобы менять перекрытия, надо выселять проживающих целыми этажами. Нынешним собственником работа по приведению объекта в порядок должным образом не ведется, и инспекция вправе требовать от него этих работ»,— рассуждает Геннадий Воженников.

По словам адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, если основной собственник здания — физическое лицо и не имеет статуса ИП, то такой спор подсуден суду общей юрисдикции. Эксперт считает, что перевод дела в суд общей юрисдикции не должен повлиять на разбирательство. «Полагаю, что ответчик будет настаивать на экспертизе, которая покажет степень износа здания и отобразит качество и уровень годности тех работ, что уже реализованы. При этом если экспертиза покажет, что уровень работ соответствует общим требованиям, истец может проиграть процесс, но этот вариант маловероятен, иначе, на мой взгляд, дело бы не дошло до суда»,— заявил господин Шицле. В случае проигрыша собственники будут обязаны представить новый план реставрации объекта.

Евгения Ахмедова