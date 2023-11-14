Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сибири» со счетом 1:4

Сегодня в Новосибирске состоялся матч между хоккейным командами «Торпедо» и «Сибирь». Счет на четвертой минуте открыли хозяева. «Торпедо» за две минуты до перерыва сравняло счет.

Во втором периоде «Сибирь» отправила вторую шайбу в ворота гостей, а на 30-й секунде третьего периода укрепила преимущество. В конце новосибирцы забросили четвертую шайбу нижегородцам. Итог встречи 4:1 в пользу хозяев льда.

Матч в Новосибирске стал последним в восьмиматчевой выездной серии для «Торпедо». Следующую игра команды пройдет в Нижнем Новгороде 18 ноября с московским «Динамо».

Ирина Андреева