«Яндекс Погода»: 15 ноября в Черноземье будут небольшие дожди, от +3° до +7°

В среду 15 ноября во всех регионах Черноземья прогнозируется дождь. Температура воздуха прогреется от +3° до +7°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где температура поднимется до +7°. В то же время это единственный регион, где может пойти ливень.

В остальных регионах прогнозируются небольших дожди. В Воронежской и Курской областях воздух прогреется до +5°, в Орловской будет на один градус ниже. Холоднее всего в Липецкой и Тамбовской областях, где температура составит +3°.

Александр Прытков

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