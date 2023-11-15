Земельно-овощной спор

Суд в Крыму удовлетворил иск ООО «Крымская овощная фабрика» о признании за ней права собственности на 2 тыс. га сельхозземель. Истец доказал, что добросовестно и открыто владел землями с 1996 года и нес бремя по их содержанию. Совет министров Крыма обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. Эксперты считают избранный агропредприятием способ защиты ненадежным в контексте распространяющейся практики Генпрокуратуры по оспариванию прав собственности на государственные земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агрофирма унаследовала земельные участки от колхоза и только сейчас решала оформить их в собственность

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Агрофирма унаследовала земельные участки от колхоза и только сейчас решала оформить их в собственность

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск ООО «Крымская овощная фабрика», предъявленный к Совету министров республики. Решением суда за обществом признано право собственности на 2079,5 га земель сельскохозяйственного назначения в Бахчисарайском районе «в силу приобретательной давности». Основанием для такого решения стал тот факт, что агрофирма добросовестно и непрерывно владеет данным земельным участком с 1996 года, используя его для сельхозпроизводства. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, 29 марта 1996 года Краснокамский сельский совет народных депутатов предоставил колхозу «Украина» право постоянного пользования земельным участком общей площадью в 222,5 га. В декабре того же года на основании решения сельсовета колхозу было дано право коллективной собственности на 2191,4 га. Сокращение истребуемой площади по иску до 2079 га было связано с передачей части земель пайщикам.

В 2000 году на основании решения общего собрания уполномоченных членов колхоз «Украина» был реорганизован в ООО «Агрофирма “Украина”», а в 2014 году в результате принятия Крыма в состав РФ и приведения учредительных документов в соответствие с российским законодательством – переименовано в ООО «Крымская овощная фабрика».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крымская овощная фабрика» зарегистрирована в селе Холмовка Бахчисарайского района. В 2022 году общество показало доход в размере 687 млн руб. Владельцами долей компании являются: Александр Громов (58%), Сергей Науменко (26,92%) и аффилированное с ними ООО «Аргофирма “Щедрый Крым”» (54,41%).

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, кадастровая стоимость спорного участка составляет 323,9 млн руб.

Арбитражный суд установил, что Крымская овощная фабрика осуществляет длительное открытое владение спорным земельным участком, и как собственник, все это время несет расходы, связанные с его содержанием, при этом не нарушая ничьих прав, и при отсутствии возражений властей. В обоснование этого истец представил многочисленные документы, подтверждающие хозяйствование на участке: акты орошения, копии решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также соглашениий о предоставлении из бюджета субсидий на проведение гидромелиоративных мероприятий и пр.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит, который по просьбе «Ъ-Кубань» изучил судебный акт, обращает внимание на ряд аспектов дела, вызывающих вопросы. В частности, главным из них является: почему Крымская овощная фабрика не оформила право собственности на участок во внесудебном порядке как законный правопреемник колхоза «Украина», а выбрала вариант признания права через судебный иск о применении приобретательной давности.

«С учетом текущей практики, демонстрируемой Генпрокуратурой по оспариванию приобретения прав собственности на ранее государственные земли, в частности, на побережье Краснодарского края, этот способ видится как крайне ненадежный. Гораздо надежнее было бы регистрировать права на основании ранее заключенных сделок. Как следует из материалов дела, изначально земля была передана в коллективную собственность, но в процессе пайщики не представлены. Вряд ли их намеренно не привлекли в спор, это было бы уж совсем грубым способом завладения их паями. Скорее всего эти паи были выкуплены, но по каким-то причинам документы о приобретении невозможно было представить для регистрации права фабрики. Причины могут быт разные: от их утраты, до несоответствия российскому закону», - отмечает адвокат.

Кроме того, он обращает внимание на неоднозначность примененного способа защиты права, использованного агропредприятием. «Иски по приобретательской давности относятся к категории защищающих право владеющего не собственника. Но в решении суд изначально пишет об истце как о собственнике только без документов. Возникает вопрос: если он – изначально собственник, то зачем требовать признания права?» – говорит юрист.

Решение о признании за фабрикой права собственности на земли по давности владения в настоящий момент обжаловано Совмином Крыма в апелляционную инстанцию. Основания обжалования не раскрываются.

Михаил Волкодав

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