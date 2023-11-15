«У нее болезнь такая — ей больше всех надо»

В Кировском райсуде Уфы продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению 57-летней Рамили Галим (ранее носила фамилию Саитова) в призывах к дезертирству. На прошедшем заседании подсудимая вновь безуспешно ходатайствовала об отводе судебной коллегии, а затем ее адвокату отказали в возврате дела прокурору. В ходе процесса были допрошены четыре свидетеля обвинения, по мнению которых подсудимая не несет угрозы государственному строю. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал в ходатайствах Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Суд отказал в ходатайствах Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебная коллегия Кировского райсуда Уфы под председательством Артура Сулейманова продолжила рассмотрение уголовного дела в отношении 57-летней Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов), ранее отбывавшей наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности. В августе 2022 года она освободилась из заключения. В настоящее время она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Поводом к судебному разбирательству, как сообщал «Ъ-Уфа», послужил двухминутный видеоролик в YouTube, опубликованный подсудимой в ноябре 2022 года, в котором она обратилась к мобилизованным жителям Башкирии. По мнению следствия, в словах подсудимой содержались призывы к дезертирству.

После начала заседания подсудимая, как и на прошедших процессах, заявила об отводе тройки судей. По ее мнению, Артур Сулейманов нарушил порядок формирования судебной коллегии для рассмотрения уголовного дела, взяв на себя функции председателя Кировского райсуда Роберта Усманова. Посовещавшись на месте, коллегия решила отказать в удовлетворении ходатайства.

С ходатайствами выступил адвокат подсудимой Гарифулла Яппаров. Он просил, в частности, исключить из материалов дела заключение эксперта УФСБ по Башкирии о лингвистических признаках призыва к дезертирству. По мнению адвоката, оценку словам подзащитной должен был дать психолог, а не языковед.

Спорное обращение, по словам господина Яппарова, адресовалось не военнослужащим, а мобилизованным: «Не выяснено, кто такое мобилизованное лицо и кто есть военнослужащий? Может ли мобилизованное лицо, не являясь, по сути, военнослужащим, который и вовсе еще не перешагнул порог военкомата, не прошел призывную комиссию и не дошел до войсковой части для несения воинской службы, совершить военное преступление как дезертирство?»

Гарифулла Яппаров также напомнил, что у видеообращения к моменту его публикации «отсутствовала аудитория», на которую подсудимая могла повлиять, поскольку президент страны ранее объявил о завершении частичной мобилизации. О последнем, как выразился адвокат, его подзащитная «как женщина» не знала, ведь «в военном деле не разбиралась».

В конце выступления Гарифулла Яппаров предложил вернуть уголовное дело прокурору, поскольку в нем нет состава преступления и не указаны мотивы предполагаемого преступления.

Судебная коллегия отказала адвокату в удовлетворении ходатайств.

Следом были допрошены четыре свидетеля со стороны обвинения — знакомые подсудимой. Отвечая на вопросы старшего помощника прокурора Кировского района Альберта Мингазова, Наиль Биккужин подтвердил, что в видеообращении запечатлена подсудимая. Он охарактеризовал ее как справедливого и смелого человека, а Михаил Николаев назвал ее порядочной. «У нее болезнь такая — ей больше всех надо»,— заметил свидетель. Он и Ирина Курели отметили, что, по их мнению, подсудимая не представляет угрозу государству.

Госпожа Курели, отвечая на вопросы Альберта Мингазова, также пояснила, что не знает, кто администрирует YouTube-канал, на котором был опубликован спорный ролик. Также она не смогла вспомнить, показывали ли ей видеоролик во время допроса в ходе следствия. Тогда помощник прокурора, зачитав показания Ирины Курели, сообщил, что ранее она утверждала обратное. Эти показания Ирина Курели не подтвердила, хотя свою подпись в протоколе допроса оспаривать не стала. По ее словам, протокол она могла прочитать невнимательно.

Следующее заседание назначено на 23 ноября.

Венера Хисамова