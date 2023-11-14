В северном городе Прикамья на час пропало электричество

Сегодня вечером Александровск из-за аварии на сетях лишился электричества, а также водоснабжения и отопления, сообщают жители города в местных соцсетях.

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«В 16 часов 50 минут из-за технологического нарушения на подстанции «Александровск» произошло отключение потребителей. В 18 часов 14 минут электроснабжение было восстановлено» - сообщили «Ъ-Прикамье» в филиале «Пермэнерго» ПАО «Россети-Урал» - «Причина отключения выясняется». По данным энергетиков, авария произошла на распределительных сетях внутри Александровска, которые обслуживает компания «ОРЭС-Прикамья».

В МинЖКХ края сообщили «Ъ-Прикамье», что в данный момент ремонтные бригады запускают систему водоснабжения и теплоснабжения запускают. «В течении 2 часов обещают дать. Вопрос на контроле министерства» - уточнили в ведомстве.