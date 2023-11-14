Дмитрий Махонин назначен врио секретаря пермского отделения «Единой России»

Сегодня решением Президиума генсовета партии «Единая Россия» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначен временно исполняющими обязанности секретаря регионального отделения партии. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава генсовета партии Андрей Турчак. Сегодня состоялась встреча главы генсовета с кандидатами в секретари региональных отделений и председателем партии Дмитрием Медведевым. Временно исполняющими секретарями партии также назначены губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Чукотки Владислав Кузнецов, начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец, министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

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«До конца ноября в этих шести регионах пройдут конференции, на которых кандидатуры новых секретарей должны быть утверждены», - написал господин Турчак.

Напомним, на прошло неделе президиум регионального политсовета «Единой России» рассмотрел заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о вступлении в партию. Как сообщает пресс-служба реготделения, заявление было одобрено президиумом единогласно. Тогда же стало известно, что Дмитрий Махонин может стать секретарем реготделения «Единой России».

ОБНОВЛЕНО: Дмитрий Махонин предложит Вячеславу Григорьеву занять пост первого заместителя секретаря реготделения. Губернатор отметил, что экс-секретарю реготделения партии удалось выстроить эффективную работу, совместно с Правительством края успешно реализуются партийные проекты. «Отдельно хочу поблагодарить Вячеслава Вениаминовича за помощь, которую активисты и сторонники партии оказывают жителям Донбасса, военнослужащим в зоне спецоперации и членам их семей. По инициативе партии в Прикамье развернулось масштабное волонтерское движение по сбору и отправке гуманитарных грузов. Кроме того, сегодня миссии добровольцев «Молодой Гвардии» вносят весомый вклад в восстановление мирной жизни в Северодонецке», - цитирует пресс-служба «Единой России» губернатора Пермского края.