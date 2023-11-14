Краснодар за год опустился на три строчки по развитию платных парковок

Краснодар стал пятым городом в России по качеству развития платного парковочного пространства. Авторы рейтинга — специалисты «Дорнадзора» — больше всего оценивали увеличение зоны платных парковок и введение гибкой ценовой политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В прошлом году столица Кубани занимала второе место в рейтинге. Сейчас оно досталось Санкт-Петербургу, который вытеснил Краснодар, увеличив платное парковочное пространство за счет включения в него Адмиралтейского и Петроградского районов. Лидером рейтинга осталась Москва.

У Краснодара общая оценка по пяти показателям сохранилась на уровне прошлого года. Отмечается, что большая зона парковки заработала в Сочи — около 1 тыс. машино-мест.

Севастополь занял 21-е место. Но авторы подчеркивают, что в рейтинге нет аутсайдеров, поскольку во всех 24 городах развивают платные парковочные пространства.

Сейчас в Краснодаре действует 239 парковок. Они рассчитаны на 9257 мест.

Татьяна Ручкина

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