В Тюмени Jaguar насмерть сбил пенсионерку

Вечером во вторник, 14 ноября, в Тюмени машина марки Jaguar насмерть сбила 60-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, авария произошла на ул. 50 лет Октября, 46.

Как сообщил 50-летний водитель иномарки сотрудникам Госавтоинспекции, пенсионерка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода. По его словам, он заметил ее в последний момент.

По предварительной информации ГИБДД, женщина могла спешить к остановке общественного транспорта, которая находится напротив места аварии. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

Полина Хабарова

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