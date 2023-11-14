Дело о взятках бывшего нижегородского министра Натальи Исаевой передано в суд

В Нижнем Новгороде в суд передано уголовное дело бывшего министра социальной политики Натальи Исаевой, которую обвиняют в получении взяток. По данным регионального управления СК РФ, взятку она получила за общее покровительство по службе от директора одного из нижегородских детских домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Бывший министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

По данным СК РФ, взятку министр получила в виде имущества материалов для строительства ее личного дома. Кроме того, министру сделали ремонт в квартире. Общая сумма взятки превысила 1,5 млн руб.

Кроме того, в 2023 году госпожа Исаева получила от собственника загородного клуба 100 тыс. руб. Как писал «Ъ-Приволжье» взамен министр пообещала перевести пункт временного размещения беженцев из этого клуба в другое заведение этого же собственника.

После задержания сотрудниками ФСБ, чиновница была уволена с занимаемой должности и отправлена под домашний арест.

Андрей Репин