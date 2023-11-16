Новые виды на Синопскую набережную

В октябре на Синопской набережной завершились раскопки в локации, где ранее располагалась Борисоглебская церковь. Специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга, по чьей инициативе проводились работы, поделились их результатами и планами по возрождению одной из главных архитектурных доминант в акватории Невы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этой осенью на месте фундамента Борисоглебской церкви научно-исследовательский центр «Актуальная археология» завершил второй этап археологических раскопок, начатых в феврале

Фото: НИЦ «Актуальная археология» Этой осенью на месте фундамента Борисоглебской церкви научно-исследовательский центр «Актуальная археология» завершил второй этап археологических раскопок, начатых в феврале

Фото: НИЦ «Актуальная археология»

Борисоглебская церковь — утраченный памятник архитектуры, который с 1982 по 1975 год располагался на углу нынешних Синопской набережной и проспекта Бакунина. В середине XIX века недалеко от этого места прямо на берегу Невы возвели перевалочный комплекс, включавший в себя многочисленные пристани и склады для хранения зерна. На территории комплекса также располагалась хлебная биржа, в которую входило восемь банков. Баржи швартовались у причалов и выгружали зерно, которое затем размещали на хранение в амбарах. Везли его в основном из Борисоглебска, сейчас относящегося к Воронежской области. В те времена город имел статус важного хлеботоргового пункта, и на его гербе были изображены пять мешков пшеницы.

Спустя некоторое время петербургские хлеботорговцы решили построить рядом с комплексом церковь. Произошло это после покушения на императора Александра II в апреле 1866 года. Купцы собрали средства и выкупили участок у Малоохтинского перевоза через Неву — немногим севернее амбаров. Новый храм было решено посвятить Борису и Глебу — святым, которые, с одной стороны, были связаны с городом Борисоглебском, откуда в Северную столицу доставляли зерно, а с другой, имели отношение к находящейся неподалеку Александро-Невской лавре. По преданию, именно Борис и Глеб явились Пелгусию — одному из воевод Александра Невского — перед началом сражения на Неве.

Проект нового храма создал Михаил Щурупов — зодчий, специализировавшийся на церковной архитектуре. В Петербурге, кроме Борисоглебской церкви, по его проекту были построены Никольская (Крестовоздвиженская) церковь на Большой Посадской улице и храм Смоленской Божией Матери на Шлиссельбургском проспекте. К сожалению, ни одна из них до наших дней не сохранилась.

Уникальный пятикупольный храм святых Бориса и Глеба соединил в себе черты двух архитектурных стилей. По словам архитектора Михаила Мамошина, проектируя новую церковь, Щурупов пошел своим собственным путем. Он попытался достичь гармоничного симбиоза традиций русского стиля и романско-возрожденческих тенденций. Неудивительно, что храма, который был бы выстроен в похожем стиле, в Петербурге больше нет.

Строительные работы заняли более десяти лет и были полностью закончены только к 1882 году. При этом с 1877-го при храме Бориса и Глеба действовало благотворительное общество с домом престарелых и детский приют, а с начала ХХ века — дамский благотворительный кружок и братство «Лепта милосердия».

В советский период в 1934 году храм закрыли. Впоследствии в течение сорока лет здание использовалось в качестве завода комбикормов и склада. В послевоенное время его боковые главы были разобраны, а в 1975-м в связи с прокладкой новой трассы Синопской набережной здание практически полностью снесли. Нетронутым остался лишь фундамент — дорогу проложили поверх него.

Новая жизнь

Несколько лет назад Борисоглебскую церковь было решено возродить, с такой инициативой в 2019 году выступил Фонд содействия восстановлению объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (СВОИК). Тогда на историческом месте располагалась перехватывающая автомобильная стоянка, организованная здесь еще в 2010 году. Она занимала квартал между Синопской набережной, проспектом Бакунина и безымянным продолжением Амбарной улицы. Прошлым летом парковка была закрыта.

С целью получить возможность восстановить храм на историческом месте Фонд СВОИК выкупил другой земельный участок — на проспекте Энергетиков — и передал его в собственность города для размещения здесь промышленных объектов. В обмен фонд получил в собственность, территорию, где прежде располагалась Борисоглебская церковь. После постройки храма ее планируют передать приходу.

Стоит отметить, что восстановление Борисоглебской церкви — далеко не первый проект Фонда по возрождению религиозно-исторических объектов, претендующих на роль городских архитектурных доминант. Несколько лет назад организация также выступила с инициативой воссоздания в историческом центре Петербурга колокольни Смольного монастыря по проекту Франческо Бартоломео Растрелли высотой 172,5 м. В начале лета в рамках этого проекта на заседании Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга были представлены итоги повторных археологических исследований на историческом месте, где некогда начиналось, но так и не было завершено возведение колокольни.

«Когда мы говорим о воссоздании храмов, мы должны помнить, что это не только церкви, но и памятники архитектуры, доминанты городского пространства. Мы продолжаем воссоздавать и восстанавливать утраченные храмы, доминанты на берегу Невы. Сначала была воссоздана киновия Александро-Невской Лавры на Октябрьской набережной, потом церковь "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" на проспекте Обуховской Обороны, теперь — храм святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. Во всех случаях удивительно преображается и пространство вокруг воссозданных объектов культурного наследия. Храм Бориса и Глеба тоже преобразит в лучшую сторону облик набережной»,— говорит Илья Козлов, директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга.

Старт проекта

Этой осенью на месте фундамента Борисоглебской церкви научно-исследовательский центр «Актуальная археология» завершил второй этап археологических раскопок, начатых в феврале. Основной их задачей было зафиксировать точные границы фундамента и установить его конфигурацию с учетом многочисленных повреждений в результате прокладки инженерных коммуникаций. При этом удалось сделать даже небольшое открытие: уже после начала эксплуатации церкви, а именно на рубеже XIX–XX веков, в ее подвале обустроили систему воздуховодов к пневмопечам.

Также специалисты центра провели работы на территории газона, который располагается вдоль проспекта Бакунина и ранее не попадал в границы проекта. Выяснилось, что под ним находится северный участок фундамента исторического храма. Представители Фонда СВОИК допускают, что некоторые из его частей позднее будут музеефицированы.

По словам экспертов, снос Борисоглебской церкви в конце XX века нанес значительный ущерб историческому облику города. «Силуэт храма играл важную роль в панораме Синопской набережной. Воссоздание этой исторической доминанты было бы важным элементом градостроительной реставрации исторического центра Петербурга. К сожалению, есть проблемы с воссозданием точно на историческом месте, проектировщики готовы частично сдвинуть пятно застройки. На мой взгляд, такая погрешность против исторической истины была бы ошибкой»,— полагает Александр Кононов, заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург».

«После сноса церкви Синопская набережная потеряла свой характер и с течением времени превратилась в промышленную зону. Сегодня производственные объекты постепенно выводят из этого района, и их место с большой долей вероятности займут многофункциональные кварталы. Таким образом, возрождение одного из выдающихся объектов городской архитектуры поможет вернуть Синопскую набережную в общую систему парадных набережных Санкт-Петербурга»,— заключает Никита Явейн, руководителя архитектурного бюро «Студия 44».

Как отмечают в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга, решение о воссоздании храма и возвращении Неве прежней доминанты уже принято. Разработкой эскиза и проектированием объекта занимается «Архитектурная мастерская Мамошина». Правда, сейчас Синопская набережная — одна из важнейших городских транспортных магистралей, поэтому ее сохранят в неизменном виде. А здание храма действительно разместят чуть в стороне от исторического пятна, но с «захватом» части сохранившегося оригинального фундамента. Высота объекта будет соответствовать исторической и составит почти 52,5 м. Рядом планируется разбить парк-сквер, которым смогут пользоваться жители и гости города.

Антонина Егорова