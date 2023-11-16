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Вектор развития

Технологии

Современные технологии уже достаточно давно проникли в различные сферы культуры и искусства: кинематограф, музыку, театр и литературу. Сегодня новые тренды делают их более доступными, привлекают внимание публики, а также помогают эффективно монетизировать культурные проекты.

VR сегодня — популярная технология, позволяющая лучше прочувствовать классическое искусство

VR сегодня — популярная технология, позволяющая лучше прочувствовать классическое искусство

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

VR сегодня — популярная технология, позволяющая лучше прочувствовать классическое искусство

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам экспертов, современные технологии создают новые возможности для творческого выражения, расширяют доступ к культурным материалам и улучшают способы их потребления, что, в свою очередь, влияет на формирование новых культурных практик и норм. Как поясняет Нина Козловцева, доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, современный человек окружен огромными потоками информации, поступающими из разных источников. Это сформировало у него так называемое клиповое мышление, то есть способность переключаться между разными информационными потоками, быстро схватывая суть. Вопреки расхожему мнению, клиповое мышление — это не плохо, это просто способ человека ориентироваться в современном мире информации. Следовательно, и культуру этот человек воспринимает уже иначе. Ему все труднее сосредоточиться, например, на статичном изображении и подолгу думать, что же художник хотел сказать. Именно в этом случае на помощь приходят технологии.

По мнению Ильи Козлова, директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга, современные технологии делают культуру и историю более доступными. «За счет современных каналов получения информации можно оперативно и в удобное время знакомиться с интересующими темами, погружаться в интересующие периоды, "потрогать" артефакты и объекты материальной культуры, находящиеся в тысячах километров от нас. Но и касания, и информация становятся более поверхностными, скорость работает не только в плюс. Кроме того, появляется большое количество откровенно "мусорного", непрофессионального контента, и иногда значимое время уходит на поиск качественного»,— поясняет он.

По очевидным причинам современные технологии чаще применяются именно в коммуникациях. «Появляются мультимедийные панорамы, мультимедийные декорации. Я думаю, дальше применение визуализаций, панорам, аудио-, визуального, графического диджитал-контента в музеях, в театрах в качестве декораций будет только расти. Надеюсь на появление дополненной реальности для архитектурных утрат. Серьезных ограничений в использовании этих технологий я не вижу, за исключением очевидных: сохранность и доминирующее положение экспонатов, ненарушение контекста. Современные технологии при бережном применении только усилят восприятие и сделают культуру ближе — в оформлении и информировании. Из самого простого — и в организации посещений»,— заключает господин Козлов.

По словам Алексея Богомолова, директора практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг», цифровизация культуры трансформирует два ключевых направления: процесс создания произведений искусства и способы их воспроизведения и восприятия. В сфере создания произведений искусства нашли применение следующие технологии. Генеративный искусственный интеллект (Generative Artificial Intelligence, GenAI) активно используется художниками и музыкантами. Например, ИИ может помочь художникам ускорить и упростить процесс создания их оригинальных произведений: программа может предложить разные вариации нужного эскиза для произведения, что сократит время, которое художник затрачивает на выполнение эскизов вручную.

Онлайн-платформы сделали возможным для многих представителей творческих специальностей представлять и продавать работы глобальной аудитории, например, во время пандемии стали популярны онлайн-трансляции спектаклей. Оцифрованные картины продаются в виде невзаимозаменяемых токенов (Non-fungible token, NFT) — когда картина в виде зашифрованной единицы криптовалюты становится виртуальной. Данное направление создало ажиотажный интерес в обществе, который привел к созданию многомиллиардного рынка для цифровых предметов искусства и коллекционирования.

«Также набирает популярность использование композитных материалов и аддитивных технологий (общее название всех технологий 3D-печати) в традиционных формах искусства — живописи и скульптуре. Технологии изменили также подходы к восприятию искусства: виртуальная (Virtual reality, VR) и дополненная реальности (Augmented reality, AR) позволяют испытать искусство новыми способами и "погрузиться" в него»,— поясняет господин Богомолов.

По словам госпожи Козловцевой, VR сегодня — действительно популярная технология, позволяющая лучше прочувствовать классическое искусство. Выставки, использующие ее, активно реализуются в различных музеях и арт-пространствах России на протяжении последних пяти-семи лет. «Одним из первых и крайне удачных опытов оказалась привезенная в московский МАММ в 2017 году выставка Робера Лепажа "Ночь в библиотеке", в рамках которой с помощью виртуального пространства можно было посетить десять существующих и выдуманных библиотек настоящего и прошлого — от древнеримской до современной мексиканской. Впоследствии выставки VR позволяли погружаться и в сюжеты картин, и в исторические события»,— рассказывает эксперт.

Как отмечает Виктория Фоменко, руководитель PR-проектов в компании iTrend, сейчас меняется формат взаимодействия между зрителем, художником и экспонатом. В музеях и галереях постепенно появляются проекции, сенсорные дисплеи-справочники, аудиовизуальные инсталляции, технологии дополненной и виртуальной реальности, ИИ. Все для того, чтобы удержать внимание даже того посетителя, которому не слишком интересны работы Васнецова или Ван Гога. И речь уже идет не только о крупных организациях, которые давно славятся своими экспериментами в области высоких технологий, но и о локальных проектах.

Наталия Белякова, руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях НИУ ВШЭ, отмечает интересную особенность происходящей цифровизации искусства. «Тотальный прогресс цифровых технологий делает культурные институции формально доступнее — доступ к шедеврам открыт из любой точки устойчивого приема интернет-сигнала. Слабая, но все же компенсация тем, кто не может позволить реальное путешествие, а число таких ввиду нарастающей поляризации общества по уровню дохода кратно растет. Для людей с высоким достатком цифровые возможности — 3D-экскурсии или визит в представительство музея в метавселенной — тизер и триггер, мотивирующие отправиться на свидание с оригиналом»,— говорит эксперт.

Направления применения

В целом, по словам Ярослава Алейника, основатель IT-компании «Омега. Технологии будущего», эксперта петербургского отделения «Деловой России», чаще всего использование новых технологий встречается там, где они могут привнести качественные улучшения в процесс создания и демонстрации культурного объекта, сформировать новую ценность произведения. Например, в киноиндустрии технологии используются для создания реалистичных визуальных эффектов, в сфере изобразительного искусства они позволяют создавать интерактивные инсталляции и виртуальные выставки, не говоря уже о ставшем повсеместным генерировании изображений с помощью ИИ.

Также, добавляет Наталья Павлова, коммерческий директор Korneev Group, эксперт петербургского отделения «Деловой России», современные технологии позволяют делать искусство более доступным для людей с ограниченными возможностями. «Одна из таких возможностей — тифлокомментирование, когда слабовидящий или невидящий человек скачивает мобильное приложение и отправляется в театр, прихватив наушники. Сотрудники помогают подключиться к сети Wi-Fi для бесперебойного доступа к тифлокомментариям. На протяжении всего спектакля голоса знаменитых артистов подробно описывают все происходящее на сцене»,— поясняет она.

В Петербурге можно выделить множество примеров применения современных технологий в сфере культуры. В музеях города используются интерактивные экспозиции и виртуальные туры, позволяющие посетителям более глубоко погрузиться в историю искусства. Проводятся мероприятия, объединяющие искусство и технологии, например, фестивали цифрового искусства и выставки современного медиаарта. Технологии применяются в организации культурных мероприятий, улучшая коммуникацию с посетителями — например, при помощи мобильных приложений.

«Так, в Эрмитаже в рамках проекта "Ваш токен хранится в Эрмитаже" выпустили лимитированную серию NFT-работ — цифровые копии мировых шедевров из своей коллекции, картины Леонардо да Винчи, Джорджоне, Винсента Ван Гога, Клода Моне. Также выставочный зал "Манеж" провел выставку с применением VR/AR-технологий, в рамках которой посетитель выставки скачивает приложение на смартфон и получает доступ к аннотациям и дополненной реальности»,— делится господин Богомолов.

Помехи внедрению

При этом в целом цифровая трансформация сферы культуры не лишена противоречий. По словам господина Богомолова, возникают десятки вопросов и потенциальных рисков. Например, высокая стоимость, трудозатраты и техническая сложность внедрения передовых технологий в музеях и старых культурных центрах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. А также — отсутствие регуляторики и механизмов защиты авторских прав в цифровом пространстве, множество открытых вопросов в области авторства произведений, созданных совместно с такими технологиями, как генеративный ИИ, и, как следствие, сопротивление со стороны представителей творческих профессий по переходу в цифровую среду

По словам Инны Анисимовой, генерального директора коммуникационного агентства PR Partner, сегодня пока еще не так много художников, которые бы хорошо разбирались в современных технологиях, понимали техническую сторону вопроса. «К тому же интеграция технологий в культуру нередко требует больших финансовых затрат. Не каждый художник, не каждое выставочное пространство готовы позволить себе такие траты, у многих сегодня просто в силу обстоятельств бюджеты ограничены. В случае нашей страны сказывается еще и некоторая оторванность от остального мира, не все инновации до нас доходят, не все разработки получают развитие. Нам, конечно, не хватает новаторов, визионеров, людей, которые бы смогли привнести что-то новое, раздвинуть рамки привычного, задать новые тренды и нормы»,— подчеркивает она.

По мнению экспертов, в современной постцифровой реальности тренд на диджитал-искусство будет только усиливаться. Ведь современные технологии, по словам господина Алейника,— это возможность создания новых форм искусства, улучшение доступности культурных материалов, персонализация культурного опыта для каждого человека, а также улучшение процессов создания и распространения культурных продуктов. «При этом для полноценного развития отрасли культуры необходима разработка принципов внедрения цифровых решений в культурную среду, а также создание нормативно-правовой базы для защиты интеллектуальной собственности на цифровые произведения»,— заключает господин Богомолов.

Антонина Егорова

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