Казачий атаман из Ставропольского края погиб в ходе СВО

В Ставропольском крае похоронен командир батальона «Терек», атаман Святокрестовского районного казачьего общества Владимир Попов. Он погиб 3 ноября на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по национальной политике и делам казачества.

Владимир Попов около 40 лет служил в органах внутренних дел. Участвовал афганском и армяно-азербайджанских военных конфликтах. 17 лет занимался оперативной работой на территории Чечни, еще четыре года — в Ингушетии. Лично задержал двух боевиков, участвовавших в захвате Буденновской больницы.

С 2017 года — атаман Святокрестовского районного казачьего общества. В июне 2023 года был назначен заместителем атамана Терского войскового казачьего общества по взаимодействию с органами власти, организации государственной и иной службы. Воспитал пятерых детей, был дедушкой двенадцати внуков.

С июля 2022 года Владимир Попов стал участником специальной военной операции в составе казачьего батальона «Терек». С марта 2023 года являлся командиром батальона.

Кристина Федичкина