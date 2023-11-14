Нижегородское «Профавто» поставит автобусы в Башкирию на 1 млрд рублей

ООО «Профавто», зарегистрированное в Нижнем Новгороде, выиграло контракт на поставку автобусов в Башкирию. Компанией, зарегистрированной в июле 2019 года и занимающейся торговлей легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности владеет Дмитрий Седов.

Контракт размещало министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Стоимость контракта на поставку 159 автобусов среднего класса для малых городов и сельских поселений составила 942,75 млн руб.

Контракт заключен по начальной цене, так как компания была единственным участником закупки, сообщает «Ъ-Уфа».

Автобусы поставят в течение двух месяцев. Они должны быть 2023 года выпуска и пассажировместимостью до 43 человек.