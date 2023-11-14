Жителя Павловского района обвиняют в смертельном избиении знакомого и краже

В Павловском районе Кубани перед судом предстанет 34-летний местный житель. Мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого и краже, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, в апреле текущего года фигурант вместе со знакомым выпивал в арендованном им доме на одной из улиц станицы Павловской. Мужчины поссорились, обвиняемый избил гостя, а затем перетащил его за территорию домовладения и оставил там, после чего лег спать в доме, сообщили в ведомстве. Потерпевшего на следующий день заметила соседка, мужчину госпитализировали, но позже он скончался.

Также фигуранту предъявлено обвинение в краже. Он, как считают правоохранители, украл продукты и напитки у своей знакомой в Сочи в прошлом году.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Вячеслав Рыжков

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