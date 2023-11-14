На Кубани женщина погибла под колесами грузового поезда

В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погибла женщина. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Погибшей оказалась 42-летняя жительница станицы Скобелевской Гулькевичского района. Предварительной причиной произошедшего в ведомстве назвали нарушение правил безопасного поведения.

Транспортные полицейские по факту произошедшего проводят проверку. Гражданам напоминают, что тормозной путь поезда составляет около километра.

Вячеслав Рыжков

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