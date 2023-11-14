В СВО погибли два контрактника из Ярославской области

В ходе специальной военной операции погибли контрактники Сергей Капустин и Евгений Козловский из Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сергей Капустин заключил контракт в октябре 2023 года, а стрелок Евгений Козловский — в сентябре. С обоими прощание состоится 15 ноября. Прощание с Сергеем Капустиным пройдет в селе Нагорье (Переславль-Залесский). Траурные мероприятия в честь Евгения Козловского состоятся в Доме памяти Углича. Похоронят его в селе Чурьяково Угличского района.

«Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова