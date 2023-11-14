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В медучреждения Кубани за неделю с признаками ОРВИ обратились 2,1 тысячи человек

За прошедшую неделю в медучреждения Кубани с признаками ОРВИ обратились больше 2,1 тыс. человек. Больше трети — дети до 14 лет, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С начала эпидемиологического сезона в крае зарегистрировали 43 случая заражения гриппом. В ведомстве отметили, что все пациенты не имели прививки.

В целом же по краю не отмечено превышения недельных эпидемиологических порогов. В основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии. Гражданам рекомендуют помнить о личной профилактике инфекций.

Вячеслав Рыжков

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