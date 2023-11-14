В Татарстане число жителей с сахарным диабетом выросло до 133 тысяч человек
Количество болеющих сахарным диабетом в Татарстане выросло до 133 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный внештатный эндокринолог минздрава республики Гульнара Вагапова.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По ее словам, каждый год количество больных вырастает на 7 тыс. человек.
Из общего числа у 124 тыс. человек выявлен сахарный диабет II типа, у остальных — сахарный диабет I типа.
При этом заболеваемость сахарным диабетом в Татарстане оказалась не выше, чем по ПФО.