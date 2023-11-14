Под Новороссийском неизвестный обворовал православный храм

В православном храме Александра Невского, расположенном в селе Борисовка, произошла кража. Неизвестный забрал деньги из ящика для пожертвований, сообщил в соцсетях служитель церкви.

Храм собирал деньги на забор. Служитель храма сообщил, что мужчина украл небольшую сумму. Вору предложили в течение трех дней самостоятельно прийти в храм и урегулировать конфликт. В противном случае пообещали обратиться в полицию.

Однако в УМВД по Новороссийску оперативно выявили видеозапись, зарегистрировали материал и начали проверку. Полицейские установят все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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