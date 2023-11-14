В Туапсе будут судить пациента психбольницы, нанесшего бывшей девушке 15 ножевых

В Туапсинском районе Кубани перед судом предстанет 25-летний местный житель, состоящий на учете в психиатрической больнице. Юношу обвиняют в попытке убийства 35-летней девушки, приехавшей на отдых из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, потерпевшая в прошлом году приехала отдыхать в Туапсинский район и познакомилась с фигурантом. Между молодыми людьми возникли любовные отношения, девушка продолжила общаться с обвиняемым и после отъезда, пара договорилась о встрече.

В августе текущего года девушка вновь приехала отдыхать в Туапсинский район, на этот раз вместе с дочерями к бабушке в Небуг. Там туристка поссорилась с фигурантом. В переписке мужчина угрожал приезжей убийством, но она не восприняла его слова всерьез, заявили в ведомстве. Мужчина, как считает следствие, выследил девушку, когда она загорала на пляже, напал на нее и не менее 15 раз ударил ножом.

Фигуранта остановили отдыхающие. Медикам удалось спасти потерпевшую.

В скором времени фигуранта будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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