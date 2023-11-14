Писатель Захар Прилепин вступил в «Команду Путина»

Писатель Захар Прилепин, чья карьера началась в Нижнем Новгороде, вступил в общественное движение «Команда Путина», поддерживающее президента РФ. Об этом общественный деятель сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав запись в футболке с логотипом движения. Захар Прилепин прокомментировал свое решение: «Командой удовлетворен. Работаем дальше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, в мае 2023 года в Борском районе Нижегородской области на Захара Прилепина было совершено покушение. Автомобиль, в котором он ехал вместе с соратником, участником батальона «Оплот» Александром Шубиным, взорвался. Александр Шубин погиб, Захар Прилепин получил ранения.

Сейчас расследуется уголовное дело в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ, обвиняемым по которому проходит уроженец Донецкой области Александр Пермяков. Следствие считает, что он организовал преступление по заданию спецслужб Украины.

Ирина Андреева