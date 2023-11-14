Разработка «Лаборатории Касперского» прошла через лабораторию «МегаФона»

Фото: Светлана Емельянова

«МегаФон» завершил тестирование операционной системы KasperskyOS for Mobile, результаты переданы «Лаборатории Касперского». Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора. Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Тестирование устройств с KasperskyOS for Mobile прошло в петербургской лаборатории «МегаФона». Их проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций. К ним относятся передача данных, звонки, отправка смс, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в РФ — 2G, 3G, 4G.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории «МегаФона», в которой более 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались лого обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

«Миссия лаборатории "МегаФона" — делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса»,— отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. По его словам, участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников «Лаборатории Касперского» в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS.

Лаборатория «МегаФона» решает широкий спектр задач по исследованию абонентского оборудования. Тестирование осуществляется на выделенной сети со всеми функциональными узлами — сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. В лаборатории развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. В ней открыта тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,43,8 ГГц. Такие ресурсы смогут реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории "МегаФона"»,— рассказал руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян. По его словам, данное тестирование — важная веха в развитии ОС. «Она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта»,— подчеркнул он.

Megafon.ru