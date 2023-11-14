Татарстану дадут 1,3 млрд рублей на покупку рейсовых автобусов

Татарстану дадут 1,3 млрд руб. по специальным казначейским кредитам на приобретение рейсовых автобусов. Постановление подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Согласно документу, средства получат 12 крупных городов Татарстана. При этом Казань в данный список не вошла. Всего закупят 121 автобус. Наибольшее количество получат Набережные Челны (46 больших автобусов). Кроме того, 14 средних автобусов отправят в Бугульму, еще 11 больших — в Нижнекамск.

Автобусы должны будут поставить до февраля следующего года.

"Ъ-Казань"