Директора ТД «Электромаш» осудили за поставку контрафакта на атомную станцию

Ростовский областной суд утвердил приговор директору новочеркасского ООО ТД «Электромаш» Арсену Сулейманову, осужденному за поставку контрафактного оборудования для нужд Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, Арсен Сулейманов организовал поставку некачественных приборов радиационного контроля и спректроанализаторов. Для оборудования были изготовлены поддельные паспорта качества. «Ввод в эксплуатацию подобных приборов на атомной станции мог привести к чрезвычайным происшествиям и авариям»,— сказано в сообщении УФСБ.

Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Сулейманова виновным в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159) и в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Ему было назначено пять лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. Осужденный обжаловал приговор, однако Ростовский областной суд оставил его без изменения.

Кристина Федичкина