Детям выдадут квартиры

В Удмуртии утвердили программу по ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жильем детей-сирот. Соответствующий документ появился на сайте главы и правительства региона. Власти республики отмечают, что ситуация продолжает «оставаться острой» — несмотря на ежегодное предоставление жилья, количество нуждающихся только растет. Планируется ежегодно обеспечивать жильем не менее 500 сирот, а также работать с застройщиками по вовлечению их в формирование жилищного фонда. Эксперты считают, что ликвидировать задолженность к 2030 году будет затруднительно из-за недостатка финансирования и «жестких условий» получения денежных сертификатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правительство Удмуртии утвердило программу по ликвидации до 2030 года накопившейся в республике задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий документ размещен на сайте главы и правительства региона. «В республике продолжает оставаться острой проблема несвоевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Количество нуждающихся постоянно растет, несмотря на ежегодное предоставление жилых помещений»,— говорится в документе.

По состоянию на 1 января 2021 года в Удмуртии в очереди на получение жилья было 4417 детей-сирот (старше 18 лет — 3233), на 1 января 2022 года — 4459 (старше 18 лет — 3191), на 1 января 2023 года — 4558 (старше 18 лет — 3354).

Основные причины такой большой очереди, по данным властей: отсутствие на территории городов и районов свободных жилых помещений и невозможность установить местонахождение некоторых из бывших детей-сирот, кому по закону регион должен предоставить отдельное жилье. В целях ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями этой категории граждан, правительство Удмуртии планирует ежегодно выделять средства для обеспечения жильем не менее 500 детей-сирот, проводить работу с застройщиками по вовлечению в формирование специализированного жилищного фонда республики, а также выявлять земельные участки в регионе, пригодные для строительства данного жилья, отмечается в документе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в конце сентября на сессии госсовета региона заявил, что в текущем году по соглашению с федеральным центром жилые помещения необходимо приобрести для 92 детей-сирот.

«В настоящий момент законтрактовано 76 квартир, а на 43 из них уже оформлено право собственности. Еще 16 помещений будут приобретены до конца года. В то же время с 2021 года у нас действует региональная программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За этот год сертификаты на приобретение жилья получили 321 человек и 304 из них уже обрели свой дом»,— прокомментировал господин Бречалов.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова на своей странице во «Вконтакте» сообщила, что с этого года в законодательство добавлена новая категория детей-сирот, которые имеют преимущество на приобретение жилья. «Законом предоставляется преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в сводный республиканский список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями и принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей»,— рассказала госпожа Дербилова. Кроме того, в настоящий момент по инициативе гражданина срок договора найма жилого помещения может быть сокращен. «Ранее договор найма заключался сроком на пять лет. Сейчас он может быть сокращен, но не более чем на два года и при исполнении ряда обстоятельств»,— добавила Елена Дербилова.

Юрист, специализирующийся на защите прав детей-сирот, Дмитрий Платунов рассказал «Ъ-Удмуртия», что на данный момент регионом выделено порядка 229,8 млн руб., на которые планируют закупить не менее 92 жилых помещений. «Также согласно новым условиям законодательства, дети-сироты вместо жилья могут получить денежный сертификат номиналом 2,215 или 2,700 млн руб. Считаю, это неплохое решение проблемы, однако на практике не все дети-сироты могут получить данный сертификат из-за жестких условий его получения»,— рассказал эксперт.

Для снижения количества детей-сирот необходимо проводить профилактические мероприятия с родителями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также активнее заниматься вопросом популяризации усыновления детей, говорит Дмитрий Платунов.

«Если правительство такими же темпами будет двигаться в обеспечении жильем детей-сирот или выделением сертификатов, то к 2030 году ликвидировать задолженность будет крайне затруднительно. Но если увеличить финансирование, то таких результатом можно будет достичь»,— подчеркнул господин Платунов.

Одна из основных причин, почему муниципалитеты не справляются с обеспечением детей-сирот жильем, в том, что цены, по которым государство готово выкупать квартиры, фиксируются на момент заключения договора, однако с учетом высоких темпов инфляции в стройке к моменту окончания строительства себестоимость превышает договорную цену. Об этом говорит генеральный директор «Управления регионального строительства» Аркадий Астрахан. «Кроме того, дети-сироты имеют низкую социальную адаптацию и не привыкли жить в МКД, бережно пользоваться ресурсами, вовремя платить коммунальные платежи и так далее. Поэтому для УК при эксплуатации домов возникает масса сложностей. Ранее строились дома, в которые на 100% заселяли эту категорию получателей жилья, но был введен прямой запрет, и теперь детей-сирот в доме не должно быть более 25%. Оставшиеся 75% квартир нужно кому-то продать. Как только потенциальные покупатели квартир узнают, что часть квартир в доме продана для заселения детей-сирот — отказываются от приобретения»,— прокомментировал господин Астрахан. Он добавил, что из-за ужесточения требований при приемке квартир для детей-сирот все меньше застройщиков готовы браться за такую работу.

Татьяна Колегова