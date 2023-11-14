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В Ярославской области план по диспансеризации выполнен на 60%

В Ярославской области план по диспансеризации и профосмотрам среди взрослого и детского населения выполнен на 60%. Об этом сообщила директор территориального фонда ОМС Диана Смыслова на заседании комитета по здравоохранению ярославской облдумы.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Госпожа Смыслова уточнила, что часть организаций приближается к выполнению плана на 80%, а некоторые медицинские учреждения отстают. При этом директор фонда отметила, что в этом году выросли темпы диспансеризации.

«С 2023 года диспансеризация и профосмотры выведены на способ оплат за законченный случай из подушевого финансирования. Раньше средства на диспансеризацию тонули в подушевом финансировании и медицинские организации делали ее, насколько хватало сил. Теперь до тех пор, пока нет диспансеризации или профосмотра, они не получат деньги, а раз они не получат деньги, значит у них нет денег на зарплату. Поэтому теперь медицинские организации заинтересованы»,— пояснила Диана Смыслова.

Алла Чижова

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