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В Ростове мужчину осудили за националистические комментарии в соцсети

Первомайский районный суд Ростова осудил гражданина РФ Руслана Домашина к полуторам годам условного срока за призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, Руслан Домашин опубликовал в соцсети со страницы под псевдонимом «Руслан Александрович» комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении представителей народов других национальностей.

Ему назначено один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права заниматься администрированием сайтов.

Кристина Федичкина

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