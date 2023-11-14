В Ростове мужчину осудили за националистические комментарии в соцсети

Первомайский районный суд Ростова осудил гражданина РФ Руслана Домашина к полуторам годам условного срока за призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, Руслан Домашин опубликовал в соцсети со страницы под псевдонимом «Руслан Александрович» комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении представителей народов других национальностей.

Ему назначено один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права заниматься администрированием сайтов.

Кристина Федичкина