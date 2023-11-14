ЧелГУ вошел в правление альянса евроазиатско-китайских вузов

Челябинский государственный университет вошел в состав правление Международного альянса евроазиатско-китайских вызов в области культуры, искусства и образования. Также ЧелГУ включили в правление подразделения этого объединения – Альянса по развитию юридического образования. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ректор вуза Сергей Таскаев. Сам он получил должность заместителя директора альянса.

По словам господина Таскаева, документы о создании альянса, в который были приглашены университеты четырех стран — России, Китая, Казахстана и Таджикистана, — были подписаны 13 ноября в Шэньяне (КНР).

Ректор ЧелГУ отметил, что университет уже почти четверть века развивает отношения с Китаем. В частности, студенты двух факультетов вуза — лингвистики и перевода и Евразии и Востока — проходят обучение в Хэбэйском институте международного бизнеса и экономики, Нанкинском университете, Пекинском университете иностранных языков и Северо-Восточном университете экономики и финансов.