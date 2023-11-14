Правительство РФ установило предельный рост тарифов ЖКХ на Кубани и в Адыгее

Кабмин утвердил индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы. В первом полугодии 2024 года повышения тарифов не будет ни в одном регионе России. Во втором полугодии средний индекс в Краснодарском крае и Адыгее составит 9,6%, говорится в распоряжении правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Кубани составляет 4,9% во втором полугодии 2024 года, и 2,1% — в 2025–2028 годах. В Адыгее показатель составит 2% и 2,1% соответственно.

В Крыму тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 9,5% во втором полугодии, но снизятся на 0,3% в последующие четыре года. В Севастополе ожидается повышение тарифов на 10,6%.

Татьяна Ручкина

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