Менеджера нижегородской турфирмы подозревают в мошенничестве на 7 млн рублей

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала менеджер одной из местных турфирм. По данным полиции, заявления на женщину начали поступать в полицию в мае 2023 года.

Заявители утверждали, что оплачивали путевки в офисе компании или переводили деньги на счет менеджера турфирмы, но оплаченные услуги не получили.

Установлено, что денежными средствами клиентов женщина распорядилась в личных целях. За весь период преступной деятельности она получила 7,5 млн руб. Следователям известно о 23 пострадавших гражданах.

Женщина попыталась скрыться от уголовного преследования, переехала в поселок Новинки и устроилась на работу в табачный магазин. Оперативники задержали ее и доставили в полицию, где она дала признательные показания. По ходатайству следователя фигурантка уголовного дела помещена под домашний арест. Ей может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Андрей Репин