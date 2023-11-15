Янтарная комната
Золотистая ископаемая смола известна человечеству с глубокой древности
Янтарь имеет органическое происхождение и образовался из окаменевшей смолы древних деревьев. Источник этой реликтовой живицы — сосна (pinus succinifera), произраставшая на нашей планете в эпоху эоцена, 30 и более млн лет до н. э. Арабы считали янтарь затвердевшей росой, упавшей с неба, из арабского языка пришло и название «ambre», заимствованное римлянами. А вот греки называли янтарь «электроном», по имени звезды Электры из семейства Плеяд. О солнечном минерале писали Аристотель и Плиний Старший, его упоминает Гомер в своей «Одиссее».
Александр Левенталь, Юрий Топтунов «Манифест 1905 года». Желток яичницы изготовлен из янтаря
Янтарь всегда ценился дорого, особенно крупный и прозрачный. Недаром В XIII веке Тевторский рыцарский орден, завоевавший восточную Прибалтику, где янтарь уже к тому моменту находили в больших количествах, установил монополию на добычу. Балтийское побережье и сегодня является важнейшим месторождением, впрочем, янтарь находят практически по всему миру — на Сахалине и Сицилии, на Суматре и Аляске, в Бирме и Латинской Америке.
Для ученых-палеонтологов это настоящая капсула времени с застывшими в прозрачной массе растениями, моллюсками и насекомыми; для производителей музыкальных инструментов — ценный лак, предохраняющий дерево от влаги и рассыхания. Используют янтарь в электротехнике в качестве изолятора (он не проводит ток и не намагничивается), а также медицине и косметологии. Помимо утилитарного применения, янтарь очень популярен в декоративно-прикладном искусстве. Пластичный и хрупкий материал (твердость по шкале Мооса лишь 2-3), он плавится при температуре 350 градусов и разбивается от простого удара, но вместе с тем его обработка требует значительно меньших усилий, чем классические поделочные камни, как яшма или лазурит. Из него вытачивают вазы, подсвечники, рукоятки зонтов, шахматные фигуры, им инкрустируют столешницы и выкладывают целые панно. На убранство печально знаменитой Янтарной комнаты, подаренной Петру I королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, было потрачено более 6 тонн янтаря.
В ювелирных украшениях используют как природный янтарь, вынесенный прибоем на берег, так и реконструированный по специальной технологии. Янтарную крошку измельчают в порошок и помещают в специальный пресс. Процесс проходит при высоких температурах и давлении, но без химических добавок, поэтому прессованный янтарь считается натуральным материалом. Полученный реконструированный самоцвет имеет яркую насыщенную палитру (исходное сырье более светло-желтого оттенка) и крупнее по размеру, но режется и полируется в точности как природная смола. Именно такой тип янтаря использует в своих работах Лиза Борзунова, креативный директор бренда Liza Borzaya.
Украшения из янтаря ожидаешь скорее увидеть в музейных лавках или на ярмарках народных умельцев. Но в последнее время этим красивым и совсем не драгоценным материалом заинтересовались ювелиры, традиционно работающие в высоком сегменте: британец Гленн Спайро, миланский бренд Vhernier, Фаваз Груози (ныне покинувший компанию Fawaz Gruosi) — ювелир посвятил янтарю свою последнюю коллекцию high jewellery.
Желто-оранжевая гамма подсказала дизайнерам фруктовую тему: Владимир Маркин изготовил титановую брошь в виде половинки абрикоса, кстати, его косточка вырезана из древесины абрикосового дерева. Epic Jewellery вырастила янтарный цитрусовый плод с фактурной шкуркой из белого золота. А в доме Anna Nova Jewelry из Петербурга поспела полезная облепиха. Все янтарные фрукты получились сочными и очень натуралистичными.