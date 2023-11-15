Янтарная комната

Янтарь имеет органическое происхождение и образовался из окаменевшей смолы древних деревьев. Источник этой реликтовой живицы — сосна (pinus succinifera), произраставшая на нашей планете в эпоху эоцена, 30 и более млн лет до н. э. Арабы считали янтарь затвердевшей росой, упавшей с неба, из арабского языка пришло и название «ambre», заимствованное римлянами. А вот греки называли янтарь «электроном», по имени звезды Электры из семейства Плеяд. О солнечном минерале писали Аристотель и Плиний Старший, его упоминает Гомер в своей «Одиссее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Левенталь, Юрий Топтунов «Манифест 1905 года». Желток яичницы изготовлен из янтаря

Александр Левенталь, Юрий Топтунов «Манифест 1905 года». Желток яичницы изготовлен из янтаря



Янтарь всегда ценился дорого, особенно крупный и прозрачный. Недаром В XIII веке Тевторский рыцарский орден, завоевавший восточную Прибалтику, где янтарь уже к тому моменту находили в больших количествах, установил монополию на добычу. Балтийское побережье и сегодня является важнейшим месторождением, впрочем, янтарь находят практически по всему миру — на Сахалине и Сицилии, на Суматре и Аляске, в Бирме и Латинской Америке.

Для ученых-палеонтологов это настоящая капсула времени с застывшими в прозрачной массе растениями, моллюсками и насекомыми; для производителей музыкальных инструментов — ценный лак, предохраняющий дерево от влаги и рассыхания. Используют янтарь в электротехнике в качестве изолятора (он не проводит ток и не намагничивается), а также медицине и косметологии. Помимо утилитарного применения, янтарь очень популярен в декоративно-прикладном искусстве. Пластичный и хрупкий материал (твердость по шкале Мооса лишь 2-3), он плавится при температуре 350 градусов и разбивается от простого удара, но вместе с тем его обработка требует значительно меньших усилий, чем классические поделочные камни, как яшма или лазурит. Из него вытачивают вазы, подсвечники, рукоятки зонтов, шахматные фигуры, им инкрустируют столешницы и выкладывают целые панно. На убранство печально знаменитой Янтарной комнаты, подаренной Петру I королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, было потрачено более 6 тонн янтаря.

В ювелирных украшениях используют как природный янтарь, вынесенный прибоем на берег, так и реконструированный по специальной технологии. Янтарную крошку измельчают в порошок и помещают в специальный пресс. Процесс проходит при высоких температурах и давлении, но без химических добавок, поэтому прессованный янтарь считается натуральным материалом. Полученный реконструированный самоцвет имеет яркую насыщенную палитру (исходное сырье более светло-желтого оттенка) и крупнее по размеру, но режется и полируется в точности как природная смола. Именно такой тип янтаря использует в своих работах Лиза Борзунова, креативный директор бренда Liza Borzaya.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Абрикос», титан, янтарь, золото, дерево, Markin Fine Jewellery Кольцо, белое золото, бриллианты, янтарь, Ninotchka Серьги «Цитрус», белое золото, янтарь, Epic Jewellery Камнерезная миниатюра «Облепиха», янтарь, сердолик, оранжевый сапфир, гранат, нефрит, Anna Nova Jewelry Серьги, золото, янтарь, желтые сапфиры, Ming Jewellery Колье, желтое золото, янтарь, Vhernier Подвеска, желтое золото, янтарь, G by Glenn Spiro Кольцо, золото, янтарь, сапфир, Fawaz Gruosi Браслет, желтое золото, янтарь, изумруд, Liza Borzaya Брошь, серебро, янтарь, Darvin Следующая фотография 1 / 10 Брошь «Абрикос», титан, янтарь, золото, дерево, Markin Fine Jewellery Кольцо, белое золото, бриллианты, янтарь, Ninotchka Серьги «Цитрус», белое золото, янтарь, Epic Jewellery Камнерезная миниатюра «Облепиха», янтарь, сердолик, оранжевый сапфир, гранат, нефрит, Anna Nova Jewelry Серьги, золото, янтарь, желтые сапфиры, Ming Jewellery Колье, желтое золото, янтарь, Vhernier Подвеска, желтое золото, янтарь, G by Glenn Spiro Кольцо, золото, янтарь, сапфир, Fawaz Gruosi Браслет, желтое золото, янтарь, изумруд, Liza Borzaya Брошь, серебро, янтарь, Darvin

Украшения из янтаря ожидаешь скорее увидеть в музейных лавках или на ярмарках народных умельцев. Но в последнее время этим красивым и совсем не драгоценным материалом заинтересовались ювелиры, традиционно работающие в высоком сегменте: британец Гленн Спайро, миланский бренд Vhernier, Фаваз Груози (ныне покинувший компанию Fawaz Gruosi) — ювелир посвятил янтарю свою последнюю коллекцию high jewellery.

Желто-оранжевая гамма подсказала дизайнерам фруктовую тему: Владимир Маркин изготовил титановую брошь в виде половинки абрикоса, кстати, его косточка вырезана из древесины абрикосового дерева. Epic Jewellery вырастила янтарный цитрусовый плод с фактурной шкуркой из белого золота. А в доме Anna Nova Jewelry из Петербурга поспела полезная облепиха. Все янтарные фрукты получились сочными и очень натуралистичными.

Нина Спиридонова