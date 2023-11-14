FinExpertiza: в Белгородской области больше всех росли потребительские траты

В Белгородской области средние потребительские расходы домохозяйств на одного человека в месяц во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 67,5%: с 21,7 тыс. до 37,7 тыс. руб. Это самый высокий результат в стране, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Компания проанализировала опросные данных Росстата о бюджетах российских домохозяйств и структуре их потребления. Другие регионы Черноземья в десятку лидеров не попали.

Всего рост потребительских трат зафиксирован в 75 регионах. Следом за Белгородской областью идут Магаданская область (+55,8%) и Ямало-Ненецкого автономный округ (+32,4%).

В Черноземье на втором месте Орловская область, где траты выросли на 14% (с 18 тыс. до 21 тыс. руб.). В Тамбовской зафиксирован рост на 6% (14,5 тыс. до 15,9 тыс.), в Воронежской — на 5,3% (с 17,9 тыс. до 19,2 тыс.).

В десяти регионов траты сократились сократилась. Среди них Липецкая и Курская области. В первом регионе снижение было на 12,2% (с 22,9 тыс. до 20,66 тыс. руб.), во втором — на 10,8% (с 22 тыс. до 20,1 тыс.). Больше всего траты сократились в Санкт-Петербурге — 35,5%.

Белгородская область также заняла шестое место в стране по абсолютному размеру трат. Первая строчка у Магаданской области (63 тыс. руб.), вторая — у Ямало-Ненецкого автономного округа (50 тыс. руб.), третья — у Камчатского края (42,2 тыс. руб.).

Тамбовская область оказалась на восьмом месте в десятке регионов с наименьшими расходами в абсолютном выражении. На первом расположилась Ингушетия с результатом в 11,2 тыс. руб., на втором — Кабардино-Балкария (13,8 тыс. руб.), на третьем — Чечня (14,9 тыс. руб.).

В целом по стране объем потребительских расходов вырос впервые после введения санкций на 7%: с 22,67 тыс. до 24,9 тыс. руб. В структуре потребления снизилась доля питания (на 1,7%, до 37%), при этом выросли траты на услуги (на 1,4%, до 28,4%) и на непродовольственные товары (на 0,6%, до 33%).

По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, увеличению потребления способствовали повышение доходов населения, реализация отложенного спроса и отказ от сберегательной модели поведения. Также она называет важным фактором рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года. «Россияне во многом адаптировались к текущей экономической реальности, в результате потребление вернулось на “досанкционный” уровень 2021 года. В конечном итоге расширение спроса стало превышать предложение товаров и услуг, что стимулировало повышение уже нормализовавшейся инфляции. После роста ключевой ставки ЦБ и охлаждения рынка кредитования доля желающих откладывать свободные деньги на депозиты увеличится, и потребительская модель сбалансируется», — считает госпожа Трубникова.

Алина Морозова

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